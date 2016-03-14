ألبرت شفيق: "النهار" تعلن خطة بث "كأس مصر" فى مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل

قال الإعلامى، ألبرت شفيق، رئيس شبكة تليفزيون "النهار"، أن الحصول على حقوق بث بطولتى كأس مصر والسوبر المصرى حصريًا، يعد التزامًا من الشبكة تجاه مشاهديها المهتمين بالساحرة المستديرة، مؤكدًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل، فى الـ 12 ظهرًا للإعلان عن تفاصيل العقد مع شركة "تيلى سيرف".

وأعرب ألبرت شفيق عن سعادته، بعد نجاح القناة فى الحصول على حقوق بث مباريات بطولة كأس مصر بالإضافة إلى بطولة السوبر المصرى، موضحًا أن القناة تستعد لتقديم "ستوديو تحليلى" مميز، من خلال مجموعة من ألمع نجوم الكرة المصرية.

وأضاف شفيق، أن ذلك يأتى بعد توقيع عقد الاثنين الماضى، بين شبكة قنوات النهار، وممثل شركة "تيلى سيرف" أحمد سويلم، ومن المقرر إذاعتها على قناتى "النهار وان" و"النهار اليوم". وتابع شفيق، أن شبكة "النهار" ستبدأ فى بث مباريات الكأس اعتبارًا من يوم 19 مارس من الشهر الجارى، كما ستنقل مباراة الأهلى مع ديروط فى دور الـ32 بكأس مصر، على استاد الإسكندرية فى السابعة مساء يوم الأربعاء 30 مارس الجارى، كما ستعرض لقاء الزمالك ونظيره مركز شباب الضبعة يوم الخميس 31 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية.

مؤتمر صحفى لقناة النهار و" تيلى سيرف" للإعلان عن رعاية كأس مصر

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مجدى عبد الغنى ضيف "مايصحش كده" على النهار one غدا