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قطع التيار الكهربائى عن 10 قرى بمطروح لمدة 15 يوم بسبب الصيانة

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قطع التيار الكهربائى عن 10 قرى بمطروح لمدة 15 يوم بسبب الصيانة قطع التيار الكهربائى عن 10 قرى بمطروح لمدة 15 يوم بسبب الصيانة
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمحافظة مطروح، فى بيان للمواطنين مساء الأحد، عن قطع التيار الكهربائى، عن 10 مناطق سكنية وقرى وتوابعها، لمدة 6 ساعات يومياً على مدار 15 يوماً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقال البيان، إن غرفة العمليات قد تلقت إخطاراً من مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع كهرباء مطروح، يفيد بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً، خلال الفترة من 13مارس الجارى ولمدة 15 يوم، لإجراء أعمال الصيانة المكثفة للخطوط الهوائية وستتأثر بذلك قرى ومناطق وادى ماجد والقصر والحلازين والشواعر وأبو لهو الجنوبى بمركز ومدينة مرسى مطروح وقرى ومناطق الوصارية وأبو كويلة وأبو سطيل والمقتلة والزويدة بمركز ومدينة برانى.

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