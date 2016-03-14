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بالإنفوجراف.. تعرف على كيفية الحجز والحصول على أرض بمشروع الـ1.5 مليون فدان

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بالإنفوجراف.. تعرف على كيفية الحجز والحصول على أرض بمشروع الـ1.5 مليون فدان بالإنفوجراف.. تعرف على كيفية الحجز والحصول على أرض بمشروع الـ1.5 مليون فدان
بعد أن انتهت من إعداد كراسات شروط وآليات وضوابط حجز توزيع أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، تستعد 4 جهات حكومية لتلقى طلبات الحجز للحصول على قطعة أرض بالمساحات الجاهزة للمشروع.

-أولا : الجهات المسئولة عن بيع كراسات شروط مشروع الـ1.5 مليون فدان، البالغ ثمنها 200 جنيه، وتلقى طلبات الحجز الذى يبدأ من شهر أبريل المقبل هى:
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-فروع بنوك الائتمان الزراعى
>-فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات
>-مجالس القرى المحلية
>-الجمعيات الزراعية

ثانيا: الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على قطعة أرض بمشروع 1.5 مليون فدان، هى:
>1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية
>2- أن يكون كامل الأهلية
>3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره
>4- ألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية، إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981
>5- ألا يكون من العاملين بأى أعمال ترتبط وظيفيا بالأراضى المعروضة للبيع

ثالثا: الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحجز فى مشروع الــ 1.5 مليون فدان هى:
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1- شهادة الموقف من التجنيد
>2- شهادة الميلاد
>3- شهادة المؤهل الدراسى
>4- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين
>5- إيصال توريد 200 جنيه لخزينة الدولة ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع
>6- سداد 25% من قيمة الأرض
>7- شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، تفيد تمتعه بالجنسية المصرية دون غيرها
>8- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار

رابعا: آليات وضوابط التوزيع التى حددها الحكومة للحجز فى مشروع الــ1.5 مليون فدان هى:
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>1- تخصيص 50% من أراضى المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضى المشروع عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، على أن تكون المساحات المخصصة للشباب وصغار المزارعين، بجانب المساحة المخصصة للمستثمرين
>2- لوزارة الرى الحق فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، أو فى حالة عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية
>3- تخصيص 20% من تلك الأراضى للشباب المصرى بحق التمليك
>4- تخصيص 80% من الأراضى للمستثمرين العرب والأجانب، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما
>5- تتحمل الدولة تكلفة استصلاح الأراضى للشباب
>6- يتحمل المستثمر تكلفة استصلاح الأراضى على سعر الفدان
>7- يلتزم المستثمر بالتراكيب المحصولية بزارعة محاصيل غير مستهلكة للمياه وملائمة لطبيعة التربة والمناخ
>8 - زراعة المحاصيل الاستراتيجية واستخدام الطاقة الشمسية فى المشروع

خامسا: الفئات الاجتماعية المستفيدة من مشروع الــ1.5 مليون فدان هى:
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>1- شباب الخريجين، والذى تحدد لهم 20% من المساحة الإجمالية للمشروع بحد أدنى وبشكل مبدئى، "5 أفدنة لكل شخص"
>2- صغار المستثمرين ولهم حق الحصول على "1000 إلى 10 آلاف فدان" بنظامى حق الانتفاع والتمليك
>3- كبار المستثمرين ولهم حق الحصول على "10 آلاف إلى 50 ألف فدان" بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية

سادسا: مراحل تنفيذ مشروع الــ1.5 مليون فدان والمقرر أن تطرح تباعا هى:
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>1- المرحلة الأولى وتتضمن 500 ألف فدان موزعين على 8 مناطق هى:

اسم المنطقة الأراضى المخصصة لها
>الفرافرة القديمة 30 ألف فدان بنظام الرى الجوفى
>الفرافرة الجديدة20 ألف فدان
>امتداد الداخلة 20 ألف فدان
>منطقة المغرة 135 ألف فدان
>قرية الأمل3.5 ألف فدان بنظام رى سطحى
>توشكى168 ألف فدان
>غرب المراشدة 25.5 ألف فدان
>غرب المنيا 80 ألف فدان بنظام رى المياه الجوفية
>2- المرحلة الثانية وتتضمن 490 ألف فدان موزعة على 8 مناطق أيضا تروى بالمياه الجوفية، هى:

اسم المنطقة الاراضى المخصصة لها


>الفرافرة القديمة120 ألف فدان
>الفرافرة الجديدة20 ألف فدان
>امتداد الداخلة 30 ألف فدان
>غرب كوم أمبو25 ألف فدان
>المغرة 35 ألف فدان
>غرب المنيا 140 ألف فدان
>جنوب شرق المنخفض90 ألف فدان
>شرق سيوة30 ألف فدان

3- المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الـ1.5 مليون فدان والتى تتضمن 510 آلاف فدان موزعين فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، وهى:

اسم المنطقة الأراضى المخصصة لها
>الفرافرة القديمة 40 ألف فدان
>امتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان
>منطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان
>غرب المنيا 250 ألف فدان
>منطقة غرب "2" 150 ألف فدان

سابعا: مخطط وأهداف مشروع الـــ1.5 مليون فدان


>- يهدف المشروع لإنشاء ريف مصرى جديد لزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بزيادة 20 %.

- يهدف إلى توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو السكانى، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من 6 إلى 10 %.

- ستتولى "شركة الريف المصرى" المسئولية عن إدارة المشروع، حيث ستقوم بأعمال التسويق وتوزيع الأراضى وتحصيل الأقساط ومتابعة الضوابط المذكورة.

- هناك 8 محافظات هى : "قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة.

- اختيار المناطق بناء على قربها من المناطق الحضرية، وشبكة الطرق القومية والكهربائية لسرعة إقامة المناطق العمرانية بها.

الاوراق-المطلوب-للتقدم

المرحلة-الاولي

المرحلة-الثانيه

المرحله-الثالثه

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