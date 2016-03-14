بالإنفوجراف.. تعرف على كيفية الحجز والحصول على أرض بمشروع الـ1.5 مليون فدان

-أولا : الجهات المسئولة عن بيع كراسات شروط مشروع الـ1.5 مليون فدان، البالغ ثمنها 200 جنيه، وتلقى طلبات الحجز الذى يبدأ من شهر أبريل المقبل هى:-فروع بنوك الائتمان الزراعى
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>-فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات
>-مجالس القرى المحلية
>-الجمعيات الزراعية
ثانيا: الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على قطعة أرض بمشروع 1.5 مليون فدان، هى:
>1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية
>2- أن يكون كامل الأهلية
>3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره
>4- ألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية، إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981
>5- ألا يكون من العاملين بأى أعمال ترتبط وظيفيا بالأراضى المعروضة للبيع
ثالثا: الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحجز فى مشروع الــ 1.5 مليون فدان هى: 1- شهادة الموقف من التجنيد
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>2- شهادة الميلاد
>3- شهادة المؤهل الدراسى
>4- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين
>5- إيصال توريد 200 جنيه لخزينة الدولة ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع
>6- سداد 25% من قيمة الأرض
>7- شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، تفيد تمتعه بالجنسية المصرية دون غيرها
>8- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار
رابعا: آليات وضوابط التوزيع التى حددها الحكومة للحجز فى مشروع الــ1.5 مليون فدان هى:
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>1- تخصيص 50% من أراضى المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضى المشروع عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، على أن تكون المساحات المخصصة للشباب وصغار المزارعين، بجانب المساحة المخصصة للمستثمرين
>2- لوزارة الرى الحق فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، أو فى حالة عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية
>3- تخصيص 20% من تلك الأراضى للشباب المصرى بحق التمليك
>4- تخصيص 80% من الأراضى للمستثمرين العرب والأجانب، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما
>5- تتحمل الدولة تكلفة استصلاح الأراضى للشباب
>6- يتحمل المستثمر تكلفة استصلاح الأراضى على سعر الفدان
>7- يلتزم المستثمر بالتراكيب المحصولية بزارعة محاصيل غير مستهلكة للمياه وملائمة لطبيعة التربة والمناخ
>8 - زراعة المحاصيل الاستراتيجية واستخدام الطاقة الشمسية فى المشروع
خامسا: الفئات الاجتماعية المستفيدة من مشروع الــ1.5 مليون فدان هى:
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>1- شباب الخريجين، والذى تحدد لهم 20% من المساحة الإجمالية للمشروع بحد أدنى وبشكل مبدئى، "5 أفدنة لكل شخص"
>2- صغار المستثمرين ولهم حق الحصول على "1000 إلى 10 آلاف فدان" بنظامى حق الانتفاع والتمليك
>3- كبار المستثمرين ولهم حق الحصول على "10 آلاف إلى 50 ألف فدان" بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية
سادسا: مراحل تنفيذ مشروع الــ1.5 مليون فدان والمقرر أن تطرح تباعا هى:
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>1- المرحلة الأولى وتتضمن 500 ألف فدان موزعين على 8 مناطق هى:
اسم المنطقة الأراضى المخصصة لها
>الفرافرة القديمة 30 ألف فدان بنظام الرى الجوفى
>الفرافرة الجديدة20 ألف فدان
>امتداد الداخلة 20 ألف فدان
>منطقة المغرة 135 ألف فدان
>قرية الأمل3.5 ألف فدان بنظام رى سطحى
>توشكى168 ألف فدان
>غرب المراشدة 25.5 ألف فدان
>غرب المنيا 80 ألف فدان بنظام رى المياه الجوفية
>2- المرحلة الثانية وتتضمن 490 ألف فدان موزعة على 8 مناطق أيضا تروى بالمياه الجوفية، هى:
اسم المنطقة الاراضى المخصصة لها
>الفرافرة القديمة120 ألف فدان
>الفرافرة الجديدة20 ألف فدان
>امتداد الداخلة 30 ألف فدان
>غرب كوم أمبو25 ألف فدان
>المغرة 35 ألف فدان
>غرب المنيا 140 ألف فدان
>جنوب شرق المنخفض90 ألف فدان
>شرق سيوة30 ألف فدان
3- المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الـ1.5 مليون فدان والتى تتضمن 510 آلاف فدان موزعين فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، وهى:
اسم المنطقة الأراضى المخصصة لها
>الفرافرة القديمة 40 ألف فدان
>امتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان
>منطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان
>غرب المنيا 250 ألف فدان
>منطقة غرب "2" 150 ألف فدان
سابعا: مخطط وأهداف مشروع الـــ1.5 مليون فدان
>- يهدف المشروع لإنشاء ريف مصرى جديد لزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بزيادة 20 %.
- يهدف إلى توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو السكانى، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من 6 إلى 10 %.
- ستتولى "شركة الريف المصرى" المسئولية عن إدارة المشروع، حيث ستقوم بأعمال التسويق وتوزيع الأراضى وتحصيل الأقساط ومتابعة الضوابط المذكورة.
- هناك 8 محافظات هى : "قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة.
- اختيار المناطق بناء على قربها من المناطق الحضرية، وشبكة الطرق القومية والكهربائية لسرعة إقامة المناطق العمرانية بها.
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