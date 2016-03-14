بالإنفوجراف.. تعرف على كيفية الحجز والحصول على أرض بمشروع الـ1.5 مليون فدان

-أولا : الجهات المسئولة عن بيع كراسات شروط مشروع الـ1.5 مليون فدان، البالغ ثمنها 200 جنيه، وتلقى طلبات الحجز الذى يبدأ من شهر أبريل المقبل هى:

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بعد أن انتهت الحكومة من إعداد كراسات شروط وآليات وضوابط حجز توزيع أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، تستعد 4 جهات حكومية لتلقى طلبات الحجز للحصول على قطعة أرض بالمساحات الجاهزة للمشروع.-فروع بنوك الائتمان الزراعى>-فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات>-مجالس القرى المحلية>-الجمعيات الزراعية

ثانيا: الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على قطعة أرض بمشروع 1.5 مليون فدان، هى:

>1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية

>2- أن يكون كامل الأهلية

>3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره

>4- ألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية، إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981

>5- ألا يكون من العاملين بأى أعمال ترتبط وظيفيا بالأراضى المعروضة للبيع

ثالثا: الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحجز فى مشروع الــ 1.5 مليون فدان هى:

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رابعا: آليات وضوابط التوزيع التى حددها الحكومة للحجز فى مشروع الــ1.5 مليون فدان هى:

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خامسا: الفئات الاجتماعية المستفيدة من مشروع الــ1.5 مليون فدان هى:

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سادسا: مراحل تنفيذ مشروع الــ1.5 مليون فدان والمقرر أن تطرح تباعا هى:

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1- شهادة الموقف من التجنيد>2- شهادة الميلاد>3- شهادة المؤهل الدراسى>4- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين>5- إيصال توريد 200 جنيه لخزينة الدولة ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع>6- سداد 25% من قيمة الأرض>7- شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، تفيد تمتعه بالجنسية المصرية دون غيرها>8- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار>1- تخصيص 50% من أراضى المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضى المشروع عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، على أن تكون المساحات المخصصة للشباب وصغار المزارعين، بجانب المساحة المخصصة للمستثمرين>2- لوزارة الرى الحق فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، أو فى حالة عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية>3- تخصيص 20% من تلك الأراضى للشباب المصرى بحق التمليك>4- تخصيص 80% من الأراضى للمستثمرين العرب والأجانب، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما>5- تتحمل الدولة تكلفة استصلاح الأراضى للشباب>6- يتحمل المستثمر تكلفة استصلاح الأراضى على سعر الفدان>7- يلتزم المستثمر بالتراكيب المحصولية بزارعة محاصيل غير مستهلكة للمياه وملائمة لطبيعة التربة والمناخ>8 - زراعة المحاصيل الاستراتيجية واستخدام الطاقة الشمسية فى المشروع>1- شباب الخريجين، والذى تحدد لهم 20% من المساحة الإجمالية للمشروع بحد أدنى وبشكل مبدئى، "5 أفدنة لكل شخص">2- صغار المستثمرين ولهم حق الحصول على "1000 إلى 10 آلاف فدان" بنظامى حق الانتفاع والتمليك>3- كبار المستثمرين ولهم حق الحصول على "10 آلاف إلى 50 ألف فدان" بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية>1- المرحلة الأولى وتتضمن 500 ألف فدان موزعين على 8 مناطق هى:

اسم المنطقة الأراضى المخصصة لها

>الفرافرة القديمة 30 ألف فدان بنظام الرى الجوفى

>الفرافرة الجديدة20 ألف فدان

>امتداد الداخلة 20 ألف فدان

>منطقة المغرة 135 ألف فدان

>قرية الأمل3.5 ألف فدان بنظام رى سطحى

>توشكى168 ألف فدان

>غرب المراشدة 25.5 ألف فدان

>غرب المنيا 80 ألف فدان بنظام رى المياه الجوفية

>2- المرحلة الثانية وتتضمن 490 ألف فدان موزعة على 8 مناطق أيضا تروى بالمياه الجوفية، هى:

اسم المنطقة الاراضى المخصصة لها

>الفرافرة القديمة120 ألف فدان>الفرافرة الجديدة20 ألف فدان>امتداد الداخلة 30 ألف فدان>غرب كوم أمبو25 ألف فدان>المغرة 35 ألف فدان>غرب المنيا 140 ألف فدان>جنوب شرق المنخفض90 ألف فدان>شرق سيوة30 ألف فدان

3- المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الـ1.5 مليون فدان والتى تتضمن 510 آلاف فدان موزعين فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، وهى:

اسم المنطقة الأراضى المخصصة لها

>الفرافرة القديمة 40 ألف فدان

>امتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان

>منطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان

>غرب المنيا 250 ألف فدان

>منطقة غرب "2" 150 ألف فدان

سابعا: مخطط وأهداف مشروع الـــ1.5 مليون فدان

>- يهدف المشروع لإنشاء ريف مصرى جديد لزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بزيادة 20 %.

- يهدف إلى توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو السكانى، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من 6 إلى 10 %.

- ستتولى "شركة الريف المصرى" المسئولية عن إدارة المشروع، حيث ستقوم بأعمال التسويق وتوزيع الأراضى وتحصيل الأقساط ومتابعة الضوابط المذكورة.

- هناك 8 محافظات هى : "قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة.

- اختيار المناطق بناء على قربها من المناطق الحضرية، وشبكة الطرق القومية والكهربائية لسرعة إقامة المناطق العمرانية بها.

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