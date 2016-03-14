بالفيديو - دورتموند يفوز على ماينز ويواصل ملاحقة بايرن ميونيخ

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قوية إلى الصقر أحمد حسن بعد تقديمه بشكوى ضد النادي.

وتقدم أحمد حسن قائد منتخب مصر شكوى رسمية ضد نادي الزمالك في اتحاد الكرة بسبب المستحقات المتأخرة للاعب.

وقال مرتضى منصور في رسالته إلى الصقر: "ماذا فعلت للزمالك لتتحدث عن النادي. لا تتحدث".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي "من تعاقد معك ممدوح عباس وليس مرتضى منصور".

أحمد حسن انضم للزمالك في 2011 واستمر معهم لموسمين فاز فيهما بقلب كأس مصر مرة واحدة، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

وطالب الصقر بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض في أكثر من مناسبة من قبل. إلا أن كل المحاولات لم تنجح ليقرر التقدم بشكوى رسمية.

وكان أحمد حسن قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق أنه " تنازلت عن 2 مليون و400 ألف جنية من أصل 3 مليون و900 ألف كمستحقات على أن أحصل على باقي المبلغ والمقدر بمليون وصف".

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