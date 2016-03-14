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بالفيديو - إيجواين يواصل التألق.. نابولي يفوز ويستمر في ملاحقة يوفنتوس

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بالفيديو - إيجواين يواصل التألق.. نابولي يفوز ويستمر في ملاحقة يوفنتوس بالفيديو - إيجواين يواصل التألق.. نابولي يفوز ويستمر في ملاحقة يوفنتوس

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم يتدخل من قريب أو من بعيد بخصوص منع دخول جمهور الفريق لمباراة يونيون دوالا في الكاميرون.

وفاز الزمالك على مضيفه يونيون دوالا الكاميروني بهدف مقابل لا شيء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. "طالع التفاصيل"

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أمنع دخول جمهور الزمالك من الحضور في الكاميرون، ولم أتدخل من الأساس في تلك القضية من قريب أو من بعيد".

"منذ اللحظة الأولى اتخذت قرارا بالابتعاد عن تلك القضية وعدم التدخل فيها، حتى لا يكون تدخلي له تأثير سلبي على الفريق وتشتيت ذهنهم كما يحب أن يروج البعض".

مرتضى أضاف "أطلب من الجمهور أن لا يصدر مشاكله إلينا، فإذا أرادوا الحضور وإحداث المشاكل خارج البلاد فليتحملوا ذلك دون ان يصدروا المشاكل للنادي، وأنا عضو لمجلس النواب في وليس في الكاميرون لتكون لي كلمة في دخول الجمهور من عدمه، والدليل أن بعض المشجعين نجحوا في الحضور والتواجد داخل المدرجات بالمباراة".

وأتبع "محمد كوفي يقاتل في الملعب ويؤدي دورا جيدا، ولذلك يكافئه الله على مجهوده بتسجيل الأهداف وأطالب اللاعبين بأن يقتضوا به".

مرتضى أتم "أليكس ماكليش بدأ يثبت تواجده ويظهر بصماته على الفريق، وأتمنى أن يستمر نجاحه مع الزمالك في الفترة المقبلة".

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