هاآرتس: الشرطة الإسرائيلية تستخدم رصاص معدنى مغلف بالأسفنج ضد الفلسطنيين

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن قوات الشرطة الإسرائيلية تقوم منذ عامين باستخدام نوع جديد من الرصاص المعدنى مغلف بالاسفنج لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين مما اسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت الصحيفة العبرية إن هذه الطلقات أكثر صلابة وذات قدرة على الحاق ضرر كبير بجسم الإنسان أكثر من الطلقات القديمة، مضيفة أنه لم يتم تقديم أى لاحئة اتهام ضد أى من رجال الشرطة خلال هذه الفترة لسؤء استعمالهم هذه الطلقات.

وقالت مصادر بالشرطة الإسرائيلية للصحيفة العبرية، إن استعمال الطلقات المغلفة يتم فى حالات قد يكون فيها خطر لحياة رجال الشرطة، على حد زعمها.

وقالت وحدة تحقيق تابعة للشرطة الإسرائيلية، إن رجال التحقيق بالشرطة يقومون بالتحقيق مع الشرطيين فور تقديم الشكاوى ضدهم حول سوء استخدام القوة المفرطة، على حد قولها.

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