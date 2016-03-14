بالفيديو..نادى القضاة: قرارنا النهائى من إقالة الزند فى بيان رسمى خلال ساعات

قال المستشار محمد عبده أمين صندوق نادى القضاة، إن القضاة سيحضرون إلى مقر نادى القضاة لعقد اجتماع بعد قرار اقالة المستشار احمد الزند من منصبه كوزير للعدل، مشيرا الى ان الاحول الجوية تسببت فى تعطل وصول بعض القضاة لمقر النادى.>وأضاف فى تصريحات صحفية خلال تواجده بنادى القضاة "سيصدر بيان رسمى بعد اجتماع داخل نادى القضاة الليلة – خلال الساعات القليلة القادمة - سنوضح فى القرار النهائى حول قرار اقالة الزند وننتظر وصول قضاة لمقر النادى مؤكدا ان ما تحقق فى عهد المستشار احمد الزند لم يتحقق فى عصر مضى".

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