أعلنت جامعة الأزهر أن العواصف الرعدية تسببت فى إحداث فجوة بإحدى حجرات الطابق الخامس بمبنى ج المسقوف بـ"الصاج" بمدينة الطالبات.

وأشار بيان للمركز الإعلامى صدر منذ قليل إلى أن فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة قرر إخلاء الطابق بالكامل الذى تسكنه 181 طالبة حفاظا على حياتهن وقرر تسكينهن فى الحجرات التى يوجد بها إجازات.

وكلف رئيس الجامعة المركز الهندسى بمراجعة جميع حجرات الطابق وعدم إعادة الطالبات إليها إلابعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإقامة.

وأكد بيان المركز الإعلامى أنه لم تحدث أى إصابات بين الطالبات.

رئيس جامعة الأزهر يقرر إخلاء الطابق الخامس بمدينة الطالبات لتأثره بالعواصف