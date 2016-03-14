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نادى القضاة: لن نقود حملة تصعيدية ونطالب المستشار الزند بالعودة للمنصة

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نادى القضاة: لن نقود حملة تصعيدية ونطالب المستشار الزند بالعودة للمنصة نادى القضاة: لن نقود حملة تصعيدية ونطالب المستشار الزند بالعودة للمنصة
قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادي القضاة، إنه يهيب بالمستشار أحمد الزند العودة لمنصة القضاة، مؤكدا تحفظهم على طريقة إقالته، لافتا إلى أن ما نسب إلى نادى القضاة بأنه سيقود حملة تصعيد عقب إقالة الزند كلام غير صحيح ، لأن قضاة يحترمون مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك السلطة التنفيذية.

وأوضح رئيس نادى القضاة ، في تصريحات صحفية ، أن ما صدر عن الزند زلة لسان لا يحاسب عليها وهو رجل أزهرى يحفظ القرآن الكريم ومحب لرسول الله، لكن حملة على مواقع التواصل قادتها لجان إلكترونية لتصعيد الموقف وهذه المواقع جاءت بالخراب على مصر.

وتابع:"الشعب المصرى يرفض إقالة المستشار الزند لأنهم يقدرون مواقفه الوطنية ومشايخ أكدوا أن بعض الصحابة أخطأوا والإقالة أحزنت الجميع ولا تصعيد في هذا الملف وندعو ا الزند للعودة لمنصته.. وتعاطف كبير يشهده الشارع مع الزند".

واختتم المستشار عبدالله فتحى، كلامه، قائلا :"لا نتدخل فى شئون السلطة التنفيذية وأغضبتنا طريقة الإقالة رغم أن هناك تعديل وزاى مرتقب كان يمكن أن يتم من خلاله إقالة المستشار وليس بهذه الطريقة وسنقف بجانبه لمواقفه الوطنية".


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