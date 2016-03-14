قناة الصين باللغة العربية تبرز نشاط هانى محمد موفد "اليوم السابع" ببكين

أبرزت قناة الصين باللغة العربية "سى سى تى فى" نشاط الزميل هانى محمد كامل، موفد جريدة "اليوم السابع" لدى الصين، الذى أنجز أول عمل صحفى له بالصين بعد وصوله كموفد إلى بكين، بالتغطية الخبرية للدورتين السنويتين للحكومة والحزب الصينى الحاكم، اللتين استمرتا أكثر من 10 أيام، واهتم بطرح سؤال على وزير الخارجية الصينى وانغ يى، حول سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقِدَ الثلاثاء الماضى.

وقالت القناة الصينية الناطقة بالعربية، إنه على الرغم من أن هانى محمد، لا يعرف اللغة الصينية، لكنه لم يجد صعوبات كبيرة خلال تغطيته للدورتين السنويتين بالصين، إذ أنجز 15 تقريرا لصالح الموقع الإلكترونى لجريدة "اليوم السابع" و3 تقارير للصحيفة الورقية، مع اتساع التأثير الصينى على الساحة الدولية، حيث إن الدورتين السنويتين كانتا محط أنظار كاميرات وسائل الإعلام المختلفة حول العالم، وحرصت العديد من وسائل الإعلام العربية بالشرق الأوسط على تغطية هذا الحدث أيضًا.

حضر موفد "اليوم السابع" بالصين، عشرات المؤتمرات الصحفية لوزراء ومسئولين حكوميين، ومستشارين سياسيين، للإطلاع على السياسيات المركزية فى شتى المجالات، وذلك خلال فترة انعقاد الدورتين السنويتين، حيث إن ذلك يعد فرصة هامة للتعرف على الشئون الصينية سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، ودبلوماسيا.

وأكد الزميل هانى محمد، خلال تقرير القناة الصينية الناطقة باللغة العربية، أن المركز الإعلامى هناك كان يتابع الفعاليات والمؤتمرات المنعقدة بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن الصين والدول العربية تولى اهتمامًا بالغًا لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، خاصة بعد تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وفى هذا الصدد، تساهم التقارير المُعدة من الزميل هانى محمد، فى تعميق معرفة الشعوب العربية ببعض الشئون الصينية.

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