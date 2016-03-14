مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز على الاتحاد يؤكد على بقائنا في المربع الذهبي

قال أيمن الجمل المدرب العام لفريق الإسماعيلي إن فوز الفريق على الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة يحقق أكثر من هدف، أهمهم التأكيد على تواجد الدراويش في المربع الذهبي .

ويواجه الإسماعيلي الاتحاد السكندري بعد غد الثلاثاء في الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

وتابع لـFilGoal.com "الفوز في المباراة سوف يمنح الثقة للاعبين وكل أفراد الفريق قبل فترة توقف الدوري التي ستعقب المباراة".

وأضاف "تلك الأهداف سوف تكون أهم ما يسعى لتحقيقه الفريق خلال هذه المباراة الصعبة التى سيدخلها المنافس وهو يحمل دوافع الفوز للخروج من حالة النتائج السيئه التي يمر بها" .

ويرى المدرب العام للإسماعيلي أن "من يحمل دوافعه ويدافع عنها سوف يكون له الفوز والثلاث نقاط، وهذا ما أبلغنا به اللاعبين خلال المحاضرات" .

وأتم الجمل أن هناك تسابق من اللاعبين للمشاركة في المباريات وكل العناصر موجودة ماعدا المصابين مثل شريف عبد الفضيل وكريم بامبو بجانب مصطفى عفروتو الموقوف للحصول على الانذار الثالث.