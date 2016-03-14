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المقاصة لـ في الجول: تركيزنا في إفريقيا.. وما نقدمه ' إنجاز '

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المقاصة لـ في الجول: تركيزنا في إفريقيا.. وما نقدمه ' إنجاز ' المقاصة لـ في الجول: تركيزنا في إفريقيا.. وما نقدمه ' إنجاز '

وصف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة إن فوز فريقه على دون بوسكو الكونغولي 3-1 في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية فوز "معنوى مريح".

وتابع في تصريحات لـFilGoal.com"الفوز بثلاثة أهداف جيد، رغم حزننا لدخول هدف في مرمانا".

وأكمل "لا نفكر حاليا في المشوار المحلي في بطولة الدوري بقدر تركيزنا في اللعب الإفريقي حيث نخوض مباراة العودة يوم السبت المقبل" .

وأوضح إبراهيم أنه رغم الفوز المريح إلا إنه سيطالب، وجهازه، اللاعبين بضرورة الحرص في مباراة العودة من أجل تحقيق الصعود إلى الدور التالي.

وفي نفس الصدد، اعتبر عبد الحميد سامي مدافع الفريق أن أداء الفريق في إفريقيا "إنجاز".

وفسر سامي "الفريق تعاقد هذا الموسم مع 11 لاعب جديد بعد أن استغنى عن 13 لاعب، ومع هذا يحقق نتائج متميزة فى الدورى بجانب البطولة الإفريقية".

وقال "هذا يعود إلى نجاح ايهاب جلال المدير الفني للفريق في اختيار اللاعبين والوصول بهم إلى تلك المرحلة من التجانس والانسجام".

وتابع "النجاح الأكبر هو إنه رغم تلك الخبرات القليلة وقدوم عدد من اللاعبين من الدرجة الثانية، إلا أنهم يستحقون أن ينضموا لصفوف الوطني في المرحلة المقبلة".

وأتم مدافع الدراويش السابق أن فريقه مصمم على مواصلة المشوار الإيجابي في الكونفدرالية بجانب العودة إلى الانتصارات فى الدوري المحلي.

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