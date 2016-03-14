مرتضى منصور: شعرت أن الأهلي واجه ريال مدريد.. وسعيد بعبقرية ماكليش

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه شعر من خلال وسائل الإعلام أن الأهلي واجه ريال مدريد وذلك بعد تعادله مع ركرياتيفو ليبولو بطل أنجولا.

وتعادل الأهلي سلبيا في ذهاب دور الـ32 خارج ملعبه أمام ليبولو، بينما فاز الزمالك 1-0 في المرحلة نفسها على يونيون دوالا بطل الكاميرون.

وأضاف منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك يوم الأحد "شعرت أن الأهلي يواجه ريال مدريد وحصل على كأس العالم".

وتابع "اليوم الزمالك واجه فريق أقوى من الأنجولي، وفاز عليه ورغم ذلك أرى بعض الإعلاميين غير سعداء مثل مدحت شلبي وأحمد حسن وتامر صقر".

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وأشار "عندما يخسر الزمالك يهاجمون رئيس النادي وعندما يفوز يقولون هذه عبقرية الجهاز الفني واللاعبين وكأن المركب تسير وحدها".

واستطرد رئيس الزمالك قائلا: "لو لا قدر الله خسرنا كانوا سيقولون أليس هذا المدرب هو من أحضره أبناء مرتضى؟"

وأتم "الحمد لله حققنا الفوز وسعيد بأن المدرب الذي أحضره أبنائي عبقري".

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