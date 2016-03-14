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طارق يحيى لـ في الجول: هذا ما أعتمد عليه أمام المقاولون

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طارق يحيى لـ في الجول: هذا ما أعتمد عليه أمام المقاولون طارق يحيى لـ في الجول: هذا ما أعتمد عليه أمام المقاولون

قال طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش إنه يعتمد على دوافع لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على المقاولون العرب في لقاء الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ويلتقي الجيش بفريق المدرب محمد عودة يوم الثلاثاء.

وقال يحيى لـFilGoal.com: "نخوض لقاء المقاولون مثل كل مباراة نخوضها، لكن صعوبتها تزيد بسبب غياب عدد من اللاعبين الأساسيين".

ويغيب فرانك نجونجا للإصابة ومحمد أشرف للإيقاف.

ويحتل الجيش المركز الـ13 في الدوري بـ25 نقطة، بيمنا يأتي المقاولون في المركز الـ15 بـ19 نقطة.

وأتم "أعد البدلاء للغائبين، ولا أريد سوى الثلاث نقاط".

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