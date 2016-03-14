طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 75 طلعة جوية على مواقع (داعش)

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 75 طلعة جوية على مواقع تنظيم (داعش)؛ مما أسفر عن مصرع عشرات الإرهابيين وتدمير آليات وأسلحة التنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الأحد أن طيران القوة الجوية العراقى نفذ 16 طلعة جوية وتم استهداف وقصف تجمعات لمسلحى (داعش)، مما أسفر عن مقتل 40 إرهابيا يحملون أسلحة مختلفة خفيفة ومتوسطة كانوا يحاولون مهاجمة القطاعات العسكرية فى منطقة شمال جبال مكحول بصلاح الدين، كما نفذ طيران الجيش 32 طلعة على مختلف قواطع العمليات.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 27 طلعة شملت مناطق: الموصل وسنجار بنينوى والزنكورة وجبة والبوبالى والبوطيبان بالأنبار وبيجى بصلاح الدين؛ أسفرت عن مقتل 36 إرهابيا وتدمير ثلاثة مواقع قتالية ومركز تجمع وخمسة خطوط إمداد وثلاثة أنفاق وقاذفة "هاون" ومنصة صواريخ وسيارة مفخخة.

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