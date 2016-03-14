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مرتضى منصور يطلق مبادرة للتصالح مع "وايت نايتس" شرط الاعتذار لكيان الزمالك

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مرتضى منصور يطلق مبادرة للتصالح مع "وايت نايتس" شرط الاعتذار لكيان الزمالك مرتضى منصور يطلق مبادرة للتصالح مع "وايت نايتس" شرط الاعتذار لكيان الزمالك
أطلق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مبادرة للصلح مع أعضاء "وايت نايتس" للعودة لمساندة فريقهم من المدرجات، مشترطاً أن تقدم رابطة المشجعين اعتذاراً رسمياً لأعضاء الجمعية العمومية، ولكيان القلعة البيضاء، وأن يبتعدوا عن أعمال الشغب.

وأوضح مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أنه لا يشترط أن يقدم الوايت نايتس اعتذارهم لشخصه، مؤكداً أنه نجح فى الحصول على حقه، قائلاً: "أنا بنى أدم معرض للنقد، وبتشتم من زمان وحقى هخده من المحكمة، لكن الوايت نايتس رايح النهاردة الكاميرون عشان يولع شمروخ ويغرم ناديه مليون جنيه، ودخلتوا فى ماتش السلة بعد ألتراس أهلاوى ولو مادخلتوش كان الماتش حُسب للزمالك..حضرتك عايز تبقى جمهور الزمالك الحقيقى تقول أنا جمهور الزمالك وبعتذر عن الفترة اللى فاتت وللجماهير المحترمة، وعايز أبدء من أول وجديد معاكم".

وأضاف مرتضى "هكون أنا أول واحد يدخلهم المدرجات وهقدملهم بطاقات العضوية، ويخشوا يفرحوا ويغنوا ويساندوا فريقهم، والإعتذار يكون للنادى وجماهيره وأعضاء الجمعية العمومية، مش عايز حد يعتذرلى لأن كلهم عيال صغيرة، ولو فضلتم فى العناد مش هتخش ولو رحت الهند مش هتخش، لأن رئيس ناديكم أسد وقلبه حديد وأيده طايلة فى كل مكان".

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