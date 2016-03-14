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مفاجأة.. قرارات جديدة لضبط موسم الحج أبرزها زيادة مبلغ التأمين

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مفاجأة.. قرارات جديدة لضبط موسم الحج أبرزها زيادة مبلغ التأمين مفاجأة.. قرارات جديدة لضبط موسم الحج أبرزها زيادة مبلغ التأمين
تعقد وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعى اجتماعاً مشتركاً قريباً لصياغة القرارات الخاصة بضوابط موسم الحج لهذا العام وما بعده، تحت إشراف مجلس الوزراء.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة بهذا الملف، إن أبرز القرارات التى ستطبق فى كل الأعوام القادمة هى رفع مبلغ التأمين الذى يتقدم به راغب الحج السياحى إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه، بشرط أن يسترد المواطن قيمة المبلغ بنفسه حال عدم فوزه فى القرعة بدلاً من شركات السياحة.

كما شملت القرارات الجديدة، أن يكون التقدم لقرعة الحج التى تتم لاختيار الفائزين بها من خلال جهة واحدة بدلاً من الثلاثة جهات التى كان معمول بها، وهى قرعة وزارة التضامن وقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية وقرعة وزارة السياحة، بحيث يتقدم راغب الحج لإحدى الجهات الثلاثة السابقة طبقاً لرغبته لعدم تكرار المتقدمين فى كل الجهات بتوقيتات مختلفة، ما يؤدى إلى عدم معرفة العدد الحقيقى المتقدم لأداء فريضة الحج فى السابق.

التضامن تفتح باب التقديم لموسم الحج للجمعيات الأهلية والوزيرة تطالب بتيسير الاجراءات
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