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بالصور.. إندلاع حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات بشبرا الخيمة ثان

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بالصور.. إندلاع حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات بشبرا الخيمة ثان بالصور.. إندلاع حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات بشبرا الخيمة ثان
أرسل قارئ، صور، ترصد إندلاع حريق هائل وإرتفاع السنة اللهب بأحد مصانع إنتاج إطارات السيارات، بمنطقة عزبة الصعايدة، التابعة لمركز شبرا الخيمة ثان، فى محافظة القليوبية، مناشدا المسئولين والحماية المدنية سرعة إنقاذ الموقف .

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حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (1)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (2)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (3)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (1)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (2)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (3)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (4)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (5)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (6)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (7)

حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات (8)
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