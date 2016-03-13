بالصور.. إندلاع حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات بشبرا الخيمة ثان

أرسل قارئ، صور، ترصد إندلاع حريق هائل وإرتفاع السنة اللهب بأحد مصانع إنتاج إطارات السيارات، بمنطقة عزبة الصعايدة، التابعة لمركز شبرا الخيمة ثان، فى محافظة القليوبية، مناشدا المسئولين والحماية المدنية سرعة إنقاذ الموقف .

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