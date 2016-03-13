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«المصريين الأحرار»: سنشكل وفد للسفر للبرلمان الأوروبي للرد عليهم

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«المصريين الأحرار»: سنشكل وفد للسفر للبرلمان الأوروبي للرد عليهم «المصريين الأحرار»: سنشكل وفد للسفر للبرلمان الأوروبي للرد عليهم

الدكتور عصام خليل – أرشيفية

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه يجب أن يتم تحليل بيان الاتحاد الأوروبي ولابد أن ننظر إلى المغذى وراء البيان، مشيرًا إلى أن مقتل الشاب الإيطالي في أزمة بكل المقاييس ونحن نفتقد في مصر لإدارة الأزمة ولابد من تجهيز الردود بالمستندات والوقائع الحقيقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج البرلمان الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص على فضائية “أون تي في لايف”، أنه لابد من تحليل البيان والرد عليه وأن يتم الطلب من البرلمان الأوروبي إرسال الحيثيات التي استند عليها لإصدار هذا البيان ليتم التحقيق منها، منوهًا إلى أن كل هذا يشعر الغير بأن مصر مهزوزة.

وأوضح «خليل»، أن حزب المصرييين الأحرار طلب لقاء سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وسيتم تحديد الموعد غدًا، منوهًا إلى أنه سيتم الرد على نقطة نقطة في البيان، فضلًا عن تشكيل وفد من الحزب للسفر للبرلمان الأوروبي للرد على البيان بالمستندات والدلائل، منوهًا إلى اننا في مرحلة أخطر من 30 يونية ونحن نحارب من أجل مصر.

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