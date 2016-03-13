أخبار ليبيا اليوم.. المجلس الرئاسى الليبى يدعو المؤسسات لنقل السلطة

أخبار ليبيا اليوم..

ركزت أخبار ليبيا اليوم على دعوة المجلس الرئاسى الليبى المدعوم من الأمم المتحدة المؤسسات لنقل السلطة، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والممثل السامى فى الاتحاد الأوروبى ترحيبهم ببيان الحوار السياسى الليبى.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم دعوة المجلس الرئاسى الليبى المدعوم من الأمم المتحدة، السبت، المؤسسات الليبية إلى بدء نقل السلطة إلى حكومة وحدة وناشد المجتمع الدولى أن يتوقف عن التعامل مع أى قوى معارضة.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم عن تعيين المجلس الرئاسى حكومة وحدة الشهر الماضى ولكن اخفاق مجلس النواب الليبى عن التصويت للموافقة عليها عرقل الاعتراف بمجلس الوزراء المقترح. ولكن المجلس قال فى بيان السبت، إن وثيقة وقع عليها أغلب أعضاء البرلمان لدعم الحكومة الجديدة بالإضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى تمثل ضوءا أخصر لبدء العمل.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على إعلان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والممثل السامى فى الاتحاد الأوروبى ترحيبهم ببيان الحوار السياسى الليبى، وإعرابهم عن دعمهم لحكومة الوفاق الوطنى على النحو الذى اقترحه مجلس الرئاسة واعترفت ببيان 23 فبراير الموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب الليبى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى، تأكيدها أن هذه الدول أن تعمل بشكل وثيق مع حكومة الوفاق الوطنى، وستواصل هذه الدول تقديم الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وستساند حكومة الوفاق الوطنى.

وطالبت تلك الدول مجلس الرئاسة الليبى وحكومة الوفاق الوطنية تكثيف جهودهم لتلبية مطالب الشعب الليبى لأنه يستحق السلام والاستقرار، مؤكدة أن الاتفاق السياسى الليبى هو الإطار الشرعى الوحيد القادر على وضع حد للأزمة السياسية والصراع العسكرى فى ليبيا.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: وزراء خارجية هذه الدول والممثل السامى يذكرون الطرفين بأن كل من يحاول عرقلة العملية السياسية وإنشاء حكومة الوفاق سيواجه عقوبات، وأن الوحدة السياسية وتشكيل حكومة شاملة هى الطريقة الوحيدة لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التى قامت بتصعيد الإرهاب فى ليبيا.

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