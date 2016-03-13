للمرة الأولى.. إسرائيل تلمح إلى إقامة ميناء بحرى فى "غزة" شرط مراقبته

فى أول تلميح من جانب إسرائيل بإقامة ميناء بحرى فى قطاع غزة، دعا وزير شئون الاستخبارات الإسرائيلى، يسرائيل كاتس، إلى الانفصال المطلق عن قطاع غزة والسماح لسكان غزة بإقامة ميناء بشرط الخضوع لمراقبة أمنية إسرائيلية.

وقال "كاتس"، خلال حديث خاص للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، إنه من المفارقات أن يواصل العالم تحميل إسرائيل المسئولية عما يقع فى القطاع بعد انسحابها التام منه، على حد قوله.

واعتبر الوزير الإسرائيلى، أنه إذا قطعت إسرائيل كل علاقاتها مع القطاع فسيقضى ذلك إلى حل جزء كبير من النزاع مع الفلسطينيين.

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