أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى قلب:"الموجات الصوتية متناهية الصغر" تصور الشرايين التاجية من الداخل

Google+ Print
استشارى قلب:"الموجات الصوتية متناهية الصغر" تصور الشرايين التاجية من الداخل استشارى قلب:"الموجات الصوتية متناهية الصغر" تصور الشرايين التاجية من الداخل
كشف الدكتور محمد غريب - استشارى ورئيس قسم القلب التداخلى بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى - أنه يمكن تصوير الشرايين التاجية عن طريق الموجات الصوتية متناهية الصغر، والتى تستطيع تصوير الشرايين التاجية من الداخل عن طريق مجس قطرة أقل من 2 ملليمتر يدخل داخل الشريان التاجى، ويقوم بتصوير الطبقات المتعددة لجدران الشرايين التاجية، وتحديد نوع وشدة الإصابة، كما يستطيع أن يقوم بتقييم الشريان بعد علاجه بالدعامات.

وقال الدكتور محمد غريب - خلال مؤتمر مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى، الذى عقد اليوم بالقاهرة - إنه يمكن استخدام هذا المجس فى حالة حدوث ضيق أو انسداد بالجذع الرئيسى للشريان التاجى لتقييم الإصابة وتقييم العلاج، وبالتالى يكون وسيلة لعلاج مثل هذه الحالات بأمان بديلا عن جراحة توصيل الشرايين التاجية.

وأشار استشارى القلب إلى أنه كان المتبع من قبل أن يتم التقييم من خلال التصوير بالأشعة العادية مع الصبغة، والتى لم تكن تستطع تقييم حالة الشريان من الداخل.

مؤتمر-مستشفى-مدينة-نصر-للتأمين-الصحى-(1)

مؤتمر-مستشفى-مدينة-نصر-للتأمين-الصحى-(2)

مؤتمر-مستشفى-مدينة-نصر-للتأمين-الصحى-(3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365