استشارى قلب:"الموجات الصوتية متناهية الصغر" تصور الشرايين التاجية من الداخل

كشف الدكتور محمد غريب - استشارى ورئيس قسم القلب التداخلى بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى - أنه يمكن تصوير الشرايين التاجية عن طريق الموجات الصوتية متناهية الصغر، والتى تستطيع تصوير الشرايين التاجية من الداخل عن طريق مجس قطرة أقل من 2 ملليمتر يدخل داخل الشريان التاجى، ويقوم بتصوير الطبقات المتعددة لجدران الشرايين التاجية، وتحديد نوع وشدة الإصابة، كما يستطيع أن يقوم بتقييم الشريان بعد علاجه بالدعامات.

وقال الدكتور محمد غريب - خلال مؤتمر مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى، الذى عقد اليوم بالقاهرة - إنه يمكن استخدام هذا المجس فى حالة حدوث ضيق أو انسداد بالجذع الرئيسى للشريان التاجى لتقييم الإصابة وتقييم العلاج، وبالتالى يكون وسيلة لعلاج مثل هذه الحالات بأمان بديلا عن جراحة توصيل الشرايين التاجية.

وأشار استشارى القلب إلى أنه كان المتبع من قبل أن يتم التقييم من خلال التصوير بالأشعة العادية مع الصبغة، والتى لم تكن تستطع تقييم حالة الشريان من الداخل.



>