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«اتحاد البنوك»: قرارات «المركزي» لم تحقق نتائج في أزمة الدولار

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«اتحاد البنوك»: قرارات «المركزي» لم تحقق نتائج في أزمة الدولار «اتحاد البنوك»: قرارات «المركزي» لم تحقق نتائج في أزمة الدولار

البنك المركزي المصري – أرشيفية

 

قال الدكتور عبد الرحمن بركة، أمين عام اتحاد البنوك المصرية، إن السبب الرئيسي في أزمة الدولار يعود إلى انخفاض الصادرات، وتراجع السياحة، وقلة تحويلات المصريين في الخارج، الأمر الذي نتج عنه ندرة في العملة الأجنبية.

وأضاف «بركة»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن زيادة الواردات المصرية بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية تسببت أيضًا في أزمة الدولار، قائلاً: ‘‘المضاربون سبب رئيسي في هذه الأزمة’’.

وتابع أمين عام اتحاد البنوك، أن جميع القرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا لتقليل حجم أزمة الدولار لم تحقق أي نتائج إيجابية.
> وأوضح أن حل أزمة الدولار يعود إلى زيادة الصادرات من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة المنتجات، بالإضافة إلى وجود استقرار سياسي وقانوني في إشارة إلى ضبط أداء التشريعات.

وأكد «بركة»: ‘‘لا نريد الوزراء موظفين، لأنه يجب على الوزراء أن يكون لديهم حنكة سياسية في إدارة الدولة.’’

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