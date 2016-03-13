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غدًا.. الليثي وخالد النبوى يسلمان جائزة «المتحررات من الأمية»

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غدًا.. الليثي وخالد النبوى يسلمان جائزة «المتحررات من الأمية» غدًا.. الليثي وخالد النبوى يسلمان جائزة «المتحررات من الأمية»

الإعلامي عمرو الليثي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يسلم الإعلامى د. عمرو الليثي والفنان خالد النبوي جائزة “المتحررات من الأمية”، التي تقدمها جمعية المرأة والمجتمع، برئاسة سهام نجم للفائزين بها، في حفل يقام بأحد الفنادق بالدقي ظهر غدًا الإثنين.

وكانت لجنة التحكيم قد اختارت 8 من النساء المتحررات من الأمية لترشيحهن للجائزة، ويقدم الإعلامي عمرو الليثي 5 جوائز مهداة من مؤسسة واحد من الناس عبارة عن مشروعات صغيرة للسيدات التي نجحت في مكافحة الامية وبناء الأسرة بالإضافة إلى 3 جوائز من جمعية المرأة والمجتمع.

وتعد تلك الجائزة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهي جائزة سنوية متخصصة للمرأة المتحررة من الأمية، وتهدف إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للمرأة المتحررة من الأمية ولأسرتها من خلال تمكينها من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتهدف الجائزة إلى استكمال المرأة مراحل من التعليم ما بعد محو الأمية، وضمان استكمال التعليم لأبنائها وعدم تسربهم، وتركز أهداف الجائزة على بناء وتطوير قدرات المرأة، وتعزيز دورها في المشاركة لتطوير مجتمعها المحلي.

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