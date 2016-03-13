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نادى القضاة: نؤمن بالفصل بين السلطات ونعترض على طريقة إقالة الزند

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نادى القضاة: نؤمن بالفصل بين السلطات ونعترض على طريقة إقالة الزند نادى القضاة: نؤمن بالفصل بين السلطات ونعترض على طريقة إقالة الزند
قال المستشار محمد عبده أمين صندوق نادى القضاة، إن النادى يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن نعترض على طريق إقالة المستشار أحمد الزند "أسد القضاة" لأنه رمز لقضاة وأحد رموز ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن النادى يرفض هذا القرار وهو فى حالة انعقاد دائم بسبب الطريقة التى تم بها إعفاء الزند.

وأكد عبده، فى تصريحات خاصة اليوم السابع، أنه لم تجر أى اتصالات بين النادى والمستشار الزند وموقف نادى القضاة نابع من إيمانه بدور الزند ومجهوداته، لافتا إلى أن لنادى القضاة الحق فى اختيار وزير العدل كعرف ولا يوجد نص قانونى خاص بذلك.

وتابع، حق اصيل لنا الاعتراض على طريقة الإقالة وننتظر قرار رسمى من نادى القضاة سيصدر فى وقت متأخر من الليلة ، نحن فى حالة انعقاد دائم.

محمد عبده - مؤتمر صحفى للمستشار محمد عبده - أمين صندوق نادى القضاه - اقاله الزند (1)

محمد عبده - مؤتمر صحفى للمستشار محمد عبده - أمين صندوق نادى القضاه - اقاله الزند (2)

محمد عبده - مؤتمر صحفى للمستشار محمد عبده - أمين صندوق نادى القضاه - اقاله الزند (3)

محمد عبده - مؤتمر صحفى للمستشار محمد عبده - أمين صندوق نادى القضاه - اقاله الزند (4)

محمد عبده - مؤتمر صحفى للمستشار محمد عبده - أمين صندوق نادى القضاه - اقاله الزند (5)

محمد عبده - مؤتمر صحفى للمستشار محمد عبده - أمين صندوق نادى القضاه - اقاله الزند (6)

محمد عبده - مؤتمر صحفى للمستشار محمد عبده - أمين صندوق نادى القضاه - اقاله الزند (7)

محمد عبده - مؤتمر صحفى للمستشار محمد عبده - أمين صندوق نادى القضاه - اقاله الزند (8)

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