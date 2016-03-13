نادى القضاة: نؤمن بالفصل بين السلطات ونعترض على طريقة إقالة الزند

وأكد عبده، فى تصريحات خاصة اليوم السابع، أنه لم تجر أى اتصالات بين النادى والمستشار الزند وموقف نادى القضاة نابع من إيمانه بدور الزند ومجهوداته، لافتا إلى أن لنادى القضاة الحق فى اختيار وزير العدل كعرف ولا يوجد نص قانونى خاص بذلك.
وتابع، حق اصيل لنا الاعتراض على طريقة الإقالة وننتظر قرار رسمى من نادى القضاة سيصدر فى وقت متأخر من الليلة ، نحن فى حالة انعقاد دائم.
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