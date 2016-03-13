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انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز المنوفية لسوء الأحوال الجوية

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انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز المنوفية لسوء الأحوال الجوية انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز المنوفية لسوء الأحوال الجوية
اجتاحت منذ قليل موجة من الطقس السيئ معظم مراكز محافظة المنوفية وخاصة القرى الريفية، حيث شهدت سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذى أدى إلى تجمع المياه فى برك، وذلك لعدم وجود صرف صحى.

ويتابع مسئولو المجالس عمليات شفط المياه باستخدام سيارات الكسح فى مناطق تجمعها خوفا من حدوث شلل مرورى، كما انقطع التيار الكهربائى عن معظم مراكز المحافظة منها مراكز منوف، أشمون، الشهداء، بركة السبع، شبين الكوم، قويسنا، الباجور.

من جانبه قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى وتم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، وخاصة بمدينة السادات التى يكثر بها سقوط الأمطار.

وأكد المهندس مصطفى البيلى وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة المنوفية أن انقطاع الكهرباء يرجع إلى سوء الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة من سقوط أمطار على أسلاك الضغط العالى مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

واضاف أن فرق الصيانة قامت على الفور لعمل الصيانة على خطوط الضغط العالى الرئيسية من اجل عودة التيار الكهربائى مرة اخرى مؤكد أن العاملين فى الكهرباء بالمحافظة يعملون على قدم وساق من اجل اعادة التيار مرة اخري


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