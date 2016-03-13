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محامى "الزند": موكلى يواجه بلاغات لدى النائب العام.. والإخوان تربصوا به

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محامى "الزند": موكلى يواجه بلاغات لدى النائب العام.. والإخوان تربصوا به محامى "الزند": موكلى يواجه بلاغات لدى النائب العام.. والإخوان تربصوا به
علق عصام عجاج - محامى المستشار أحمد الزند - على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإعفاء وزير العدل من منصبه، على خلفية تصريحاته حول النبى - صلى الله عليه وسلم - التى أثارت الرأى العام ضده، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك عدة بلاغات قدمت للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند على خلفية تصريحاته عن النبى صلى الله عليه وسلم.

وقال "عجاج" إن "الزند" من الناحية الأخلاقية لم يقصد الإهانة أو الإساءة للنبى، ولكن المتربصين والمتصيدين للأخطاء هم من أثاروا هذا الكلام، مضيفاً: "هو لم يقصد الرسول، وكل الأنبياء لهم الاحترام والوقار ولا يمكن الإشارة لهم تلميحا بالإساءة، ولكن هناك تربصا بالزند من الإخوان بعد أن جاء وزيراً للعدل".

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