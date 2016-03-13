زحام مرورى بسبب سقوط لوحة إعلانات بالطريق الدائرى نتيجة للعاصفة الترابية

توقفت حركة المرور أمام السيارات بسبب سقوط لوحة إعلانات كبيرة الحجم بسبب العاصفة الترابية أعلى الطريق الدائرى أمام المتجه من التجمع الخامس وفى طريقه إلى مدينة نصر، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بسقوط لوحة إعلانات بالطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة.

كما سقطت لوحة إعلانية أخرى بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، مما أدى إلى توقف حركة السيارات، وجارى سحبها من حرم الطريق، لتسيير حركة المرور .

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