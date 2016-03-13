بالصور.. أمن المطار يحبط محاولة راكب مصرى لتهريب 47 عملة أثرية للكويت

أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، محاولة أحد الركاب المصريين فى تهريب مجموعة من العملات الأثرية الى الكويت والتى يرجع تاريخها إلى عدة عصور.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفاد مصدر بالمطار أن الخدمات الأمنية اشتبهت فى أحد الركاب وذلك أثناء اتخاذ الإجراءات الأمنية على ركاب طائرة الخليج المتجهة إلى الكويت وبتفتيش الراكب تبين وجود 47 عملة نادرة من عصور مختلفة.
وأوضح المصدر أنه تم اخطار مكتب الآثار بالمطار وتم تشكيل لجنة لفحص العملات، حيث تبين أثريتها وتمت مصادرتها وتحرير المحضر اللازم.
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