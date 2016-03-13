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بالصور.. أمن المطار يحبط محاولة راكب مصرى لتهريب 47 عملة أثرية للكويت

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بالصور.. أمن المطار يحبط محاولة راكب مصرى لتهريب 47 عملة أثرية للكويت بالصور.. أمن المطار يحبط محاولة راكب مصرى لتهريب 47 عملة أثرية للكويت
أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، محاولة أحد الركاب المصريين فى تهريب مجموعة من العملات الأثرية الى الكويت والتى يرجع تاريخها إلى عدة عصور.

وأفاد مصدر بالمطار أن الخدمات الأمنية اشتبهت فى أحد الركاب وذلك أثناء اتخاذ الإجراءات الأمنية على ركاب طائرة الخليج المتجهة إلى الكويت وبتفتيش الراكب تبين وجود 47 عملة نادرة من عصور مختلفة.

وأوضح المصدر أنه تم اخطار مكتب الآثار بالمطار وتم تشكيل لجنة لفحص العملات، حيث تبين أثريتها وتمت مصادرتها وتحرير المحضر اللازم.

عملات اثرية، مطار القاهرة امن المطار، طيران الخليج، الكويت ، مطار القاهرة الدولى (1)

عملات اثرية، مطار القاهرة امن المطار، طيران الخليج، الكويت ، مطار القاهرة الدولى (2)

عملات اثرية، مطار القاهرة امن المطار، طيران الخليج، الكويت ، مطار القاهرة الدولى (3)

عملات اثرية، مطار القاهرة امن المطار، طيران الخليج، الكويت ، مطار القاهرة الدولى (4)
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