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توقف المرور بسبب انقلاب سيارتى ملاكى ونقل ثقيل أعلى الدائرى ومحور صفط

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توقف المرور بسبب انقلاب سيارتى ملاكى ونقل ثقيل أعلى الدائرى ومحور صفط توقف المرور بسبب انقلاب سيارتى ملاكى ونقل ثقيل أعلى الدائرى ومحور صفط
توقفت حركة المرور أمام السيارات بسبب انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق دائرى المريوطية أمام المتجه من الصحراوى وفى طريقه إلى مناطق الجيزة بسبب العاصفة الترابية. كما تسبب انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل لكميات كبيرة من الكراتين والأوراق أعلى محور صفط اللبن فى ظهور كثافات مرورية أمام المتجه إلى مناطق الجيزة انتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بانقلاب حمولة سيارة نقل أعلى محور صفط وانقلاب سيارة ملاكى أعلى دائرى المريوطية وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث


>- الإدارة العامة للمرور تضع إرشادات مرورية على الطرق السريعة لتجنب حوادث السير

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مصر 365

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