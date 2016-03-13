أخبار سوريا اليوم.. لا بديل لحل الأزمة السورية حال فشل مؤتمر جنيف 3

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدى حكومة سوريا والمعارضة، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، استيلاء جبهة النصرة على قواعد من الفرقة 13 المدعومة من الغرب.>يعقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دى ميستورا غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا فى جنيف وذلك قبل إطلاقه رسميا الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدى حكومة سوريا والمعارضة والتى تواجه من قبل أن تبدأ خلافات كبيرة على خلفية جدول الأعمال الذى أعلن عنه دى ميستورا فى مؤتمر صحفى عقده منتصف الأسبوع الماضى فى جنيف، وأشار فيه إلى أن الجولة الجديدة ستركز على بحث موضوع الحوكمة ( اختيار حكومة جديدة ) وأيضا انتخابات تشريعية ورئاسية فى غضون 18 شهرا .

وحول تصريحات وليد المعلم، استنكرت المعارضة السورية تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم التى رفض فيها طرح مصير رئيس سوريا بشار الأسد للنقاش فى المفاوضات التى تستضيفها مدينة "جنيف" بسويسرا غدا الاثنين.

أخبار سوريا اليوم

>فيما قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا اقتحمت مقرات جماعة مسلحة معارضة مدعومة من الغرب وصادرت أسلحتها خلال معركة الليلة الماضية فى شمال غرب البلاد.

كما بدأ صباح الأحد، اجتماع باريس حول سوريا وليبيا واليمن وأوكرانيا بمشاركة وزراء خارجية فرنسا جون مارك ايرولت والولايات المتحدة جون كيرى وبريطانيا فيليب هاموند وألمانيا فرانك- فالتر شتاينماير وايطاليا باولو جنتيليونى.

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