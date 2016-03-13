الداخلية السعودية: عقوبات مشددة على كل مواطن أو مقيم يؤيد حزب الله

وتابعت الداخلية السعودية فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": إشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن مليشيات ( حزب الله ) بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية ، و أن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس ، والقوانين الدولية المماثلة .
واستندت الداخلية السعودية فى قرارها الى إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب ( إعلان تونس ) الصادر في ختام اجتماعات دورته الثالثة والثلاثين التى عقدها المجلس يوم الأربعاء الموافق 2 / 3 / 2016 م المتضمن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التى يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعى فى بعض الدول العربية .
وتابعت بالوزارة فى بياناها: وإشارة إلى البيان الذى سبق أن أصدرته الوزارة بتاريخ 16 / 5 / 1435 هـ بناءً على الأمر الملكى رقم أ / 44 بتاريخ 3 / 4 / 1435 هـ بخصوص الجماعات والمنظمات والتيارات والأحزاب الإرهابية والعقوبات التي ستطبق على المنتمين أو المؤيدين أو المتعاطفين معها ، وما تضمنه بيان الوزارة من تحذير أى مواطن سعودى أو مقيم من القيام بتأييد أي من تلك المنظمات أو الجماعات أو التيارات أو الأحزاب ، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته .
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