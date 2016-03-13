أخبار الأردن اليوم.. البرلمان يوافق على سجن من يدخن فى الأماكن العامة

اهتمت أخبار الأردن اليوم بالعديد من التقارير ، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، أقر مجلس النواب الأردنى فى جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون الصحة العامة الذى يحظر التدخين فى الأماكن العامة ويغلظ العقوبات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه بمقتضى القانون يعاقب كل من يدخن أى من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتى دينار.

ويُعرّف القانون المكان العام بأنه "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمبانى الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين فى المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية وما شابه كل ذلك من أماكن"، كما شطب النواب المادة 3 من القانون المعدل التي تجيز استثناء أى مكان عام من الحظر.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل مسؤول عن المكان العام يسمح بالتدخين، أو عدم الإعلان عن منع التدخين فى المكان العام وبيع السجائر بالتجزئة، وبيعها لمن هم دون الثامنة عشرة، وتوزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بالتدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص، وعرض أى من منتجات التبغ، وطبع أو عرض أو نشر أى إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، او توزيع أى نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به.

ومن أخبار الأردن اليوم ، التقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، في مدينة العقبة، الرئيس البلغارى روسين بليفنليف، وذلك ضمن مشاركته في لقاءات العقبة، التى بدأت أمس السبت، وتأتي فى إطار جهوده الهادفة لإدامة التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، الذى يهدد دول المنطقة والعالم.

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