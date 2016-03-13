رفع عامودى كهرباء سقطا بطريق أبو المطامير بالبحيرة بسبب الطقس السيئ

أكد وهدان السيد المتحدث الرسمى باسم محافظة البحيرة، أنه تم رفع عامودين وشجرة سقطت بطريق دمنهور أبو المطامير بسبب حالة الطقس السيئ التى اجتاحت المحافظة مساء اليوم، مضيفا أن الكهرباء عادت مرة أخرى إلى عدد من القرى بعد انقطاعها بسبب الأمطار.

وكانت محافظة البحيرة شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح والرعد والعواصف الشديدة، وهو ما أدى إلى الحد من حركة التجارة، وتحولت الشوارع إلى أوحال وبرك ومستنقعات.

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