أمطار رعدية تضرب شمال محافظة المنيا

ضربت الأمطار الرعدية مراكز شمال المنيا الأمر الذى تسبب فى حالة من الذعر بين المواطنين وتوقف حركة المرور، فيما شدد فرق المرور برئاسة العميد أحمد التونى مدير إدارة مرور المحافظة. من تواجدها بالطرق السريعة والإقليمية للحد من السرعات ، وعدم وقوع حوادث مرورية. .

كما تابعة غرفة العمليات بالمحافظة باشراف المحافظ اللواء طارق نصر ، مناطق السيول والمناطق الخطرة ، وإعلان الطوارئ بالوحدات الهندسية والطرق والرى تحسبا لسقوط سيول.

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