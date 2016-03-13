محافظ سوهاج يدشن منتدى الحوار الوطنى للشباب بحضور 500 شاب وفتاة

دشن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم الأحد منتدى الحوار الوطنى للشباب بمحافظة سوهاج وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز إعداد القادة بمدينة ناصر بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة، بحضور المهندس كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة واللواء حسن محمود مساعد مدير أمن سوهاج وعدد من وكلاء الوزرات والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأشار المحافظ أن هناك اهتماما واضحا من القيادة السياسية بالشباب والإعلان عن 2016 عاما للشباب والتركيز على تعليم الشباب وكيفية تعاملهم مع المجتمع وتنمية قدراتهم ومهارتهم العملية لاستغلال طاقاتهم لتكون منتجة.

وأكد المحافظ أن رؤية البرنامج تتضمن فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب وتضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل فعال وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية لدى الشباب بالاضافة الى تفعيل مشاركتهم فى صنع القرار، وأن المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى إدارة الدولة وتاهيل الشباب لتولى مناصب قيادية وتدعيم الهيئات بكفاءات حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء وحل المشكلات المزمنة ورفع مستويات الوعى الفكرى والسياسي والثقافى .

ووجة المحافظ رسالة للشباب مطالبهم ببذل المزيد من الجهود وأفكار جديدة، وأنه لن يبنى سوهاج إلا أبناؤها من الشباب، وبناءة للنهوض بمصر اقتصاديا وتنمويا للوصول بها إلى بر الأمان، مؤكدا على أهمية دور الشباب فى بناء الوطن وهم الركيزة الأساسية وشريك أساسى فى التنمية.

وأضاف كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن عدد جلسات الحوار 16 جلسة بجميع مراكز ومدن المحافظة وبمشاركة 502 من الشباب ويهدف إلى فتح قناة حقيقية بين الدولة والشباب لتضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقى وواقعى وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية لدى كافة فئاة الشباب وإتاحة الفرصة لعرض رؤاهم ومقترحاتهم ومبادراتهم وتفعيل مشاركة الشباب فى صنع القرار .

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