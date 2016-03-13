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بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة

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بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة
البطن من أصعب الأماكن التى تتراكم فيها بجسم الإنسان، ومع الالتزام بالأنظمة الغذائية يمكن إنقاص الوزن من كل المناطق عدا البطن، ونستمر طوال حياتنا نحاول تخسيس البطن بكل الطرق.

تمارين النفس لتخسيس البطن


>ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" - فى تقرير نشره مؤخرا - مجموعة من التمارين الجديدة المعتمدة على النفس فى تخسيس منطقة البطن.

ويقول "ريتش ستورلا" صاحب ومدير التدريب الشخصى للصحة والأداء فى إنجلترا: إن تمارين النفس مفيدة للبطن لأنها تساعد فى تقليص حجمها، وتعتمد هذه التمارين على استنشاق الهواء مع سحب المعدة للداخل حتى تنكمش وحبس الهواء فى الداخل مدة معينة قبل إخراجه كزفير، وذلك فى أوضاع مختلفة، إضافة إلى ممارسة ببعض التمارين البسيطة التى تعمل على حرق الدهون أو تخسيس البطن، كما يوضح الفيديو التالى:

ممارسة تمارين تخسيس البطن أفضل فى الصباح


>ويفضل ريتش ستورلا ممارسة تمارين تخسيس البطن فى الصباح، حيث تكون المعدة فارغة من الطعام، ففراغ المعدة شرط لفعالية هذا التمرين الذى تتراوح مدته بين 15 و60 ثانية، مع تكراره من 3 إلى 5 مرات يوميا.

وبالالتزام بتمارين النفس مع اتباع النظام الغذائى الصحى يستطيع الإنسان تخسيس بطنه فى أسابيع قليلة، ويصبح بصحة جيدة فى نفس الوقت.

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