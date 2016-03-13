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إبراهيموفيتش يؤكد رحيله عن سان جيرمان على طريقته: سأبقى إن استبدلوا برج إيفيل بي

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إبراهيموفيتش يؤكد رحيله عن سان جيرمان على طريقته: سأبقى إن استبدلوا برج إيفيل بي إبراهيموفيتش يؤكد رحيله عن سان جيرمان على طريقته: سأبقى إن استبدلوا برج إيفيل بي

أكد زلاتان إبراهيموفيتش رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية عقده.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت قرب انضمام إبراهيموفيتش لمانشستر يونايتد أو العودة لميلان في الموسم المقبل.

وقال إبراهيموفيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد: "في هذه اللحظة أعتقد أن لن أبقى هنا في الموسم المقبل".

وأضاف مازحا "لكن إن أزالوا برج إيفيل ووضعوني بدلا منه، فربما سأبقى هنا".

وكان إبراهيموفيتش قد شارك في فوز باريس سان جيرمان بتسعة أهداف على تروا صباح اليوم الأحد، ليضمن التتويج ببطولة الدوري بشكل رسمي.

وسجل إبراهيموفيتش 4 أهداف من أهداف باريس سان جيرمان التسعة.

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