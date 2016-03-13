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بالفيديو - كين يقود توتنام وأستون فيلا في طريق للهبوط

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بالفيديو - كين يقود توتنام وأستون فيلا في طريق للهبوط بالفيديو - كين يقود توتنام وأستون فيلا في طريق للهبوط

(إفي): عاد توتنام هوتسبر لدرب الانتصارات من جديد في البريميير ليج بعدما حقق فوزا مستحقا في عقر دار مضيفه أستون فيلا "فيلا بارك" بنتيجة (0-2) مساء يوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدين "السبيرز" بهذا الانتصار للمهاجم الدولي المتألق هاري كين صاحب الثنائية في الدقيقتين 45 و48.

وتقدم الفريق الزائر في النتيجة بعد مخالفة في منتصف الملعب لعبها ديللي ألي بشكل سريع لكين داخل المنطقة ليسدد كرة متقنة بقدمه اليسرى على يسار براد جوزان، وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أثمر التفاهم بين ديللي ألي وكين في إحراز الهدف الثاني، بعدما مرر الأول كرة أرضية للثاني قابلها مباشرة بقدمه في الشباك، ليرفع كين بذلك رصيده من الأهداف لـ19 ويتقاسم صدارة الهدافين مع مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي.

واستطاع توتنام بهذه النتيجة أن يوقف مسلسل نزيف النقاط خلال الجولتين الماضيتين عندما خسر أمام وست هام بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع أرسنال في الجولة الماضية بهدفين لمثلهما.

ورفع السبيرز رصيده للنقطة 58 ليقلص الفارق لنقطتين مؤقتا مع المتصدر ليستر سيتي، الذي سيستضيف يوم الاثنين نيوكاسل يونايتد على ملعبه "باور كينج ستاديوم".

في المقابل، تكبد "الفيلانس" الهزيمة الـ20 له هذا الموسم ليقترب بقوة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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