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ضبط عملات أثرية بالمطار قبل تهريبها إلى الكويت

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ضبط عملات أثرية بالمطار

أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب مجموعة من العملات الأثرية إلى الكويت، ويرجع تاريخها إلى عدة عصور مع راكب مصري أخفاها داخل طيات ملابسه وداخل جيوب سحرية لتضليل رجال الأمن بالمطار.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن الخدمات الأمنية اشتبهت في أحد الركاب، وذلك أثناء إتخاذ الإجراءات الأمنية على ركاب طائرة الخليج المتجهة إلى المنامة ومنها إلى الكويت، وبتفتيش الراكب تبين وجود 47 عملة نادرة من عصور مختلفة.

وأوضحت المصادر أنه تم إخطار مكتب الآثار بالمطار، وتم تشكيل لجنة لفحص العملات، حيث تبين أثريتها. وتمت مصادرتها وتحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

 

ضبط عملات أثرية بالمطار

ضبط عملات أثرية بالمطار

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