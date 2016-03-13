محافظ المنيا يفتتح معرض زهور الربيع ضمن​ ​احتفالات العيد القومي

افتتح اللواء طارق نصر محافظ المنيا معرض زهور الربيع على كورنيش النيل والذي تشارك فيه كافة إدارات التعليم الفني بالمحافظة ومشاتل التعليم العالي ،ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، ويستمر المعرض من 12-17 مارس الجاري .

حضر الافتتاح، العميد مصطفي عبد الرحيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أبناء المحافظة من شباب الفنانين والمبدعين المشاركين في المعرض.

وخلال تفقده لأقسام المعرض، أعرب المحافظ عن سعادته بهذا التجمع من مختلف أنواع الزهور العالمية والمتنوعة الألوان والأشكال المبهرة لتظهر وكأنها لوحة فنية وجمالية متناسقة تضم نوعيات زاهية وناضرة من الورود الطبيعية.

وأشاد المحافظ بتنوع وجودة المنتجات الزراعية في المعرض كما وجه المحافظ بضرورة المساهمة في تجميل الكورنيش من خلال عرض تلك المنتجات بشكل متواصل عليه.

من جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم أن المعرض يهدف إلي العمل على تبادل الإمكانيات والخبرات بين الإدارات مع المساهمة في تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة والتعرف على الأنواع والشتلات لتصبح عنصرا هاما من مصادر الأنشطة الاقتصادية للشباب، وللارتقاء بتجميل المحافظة وانتشار المساحات الخضراء والأشجار النادرة والزهور المميزة واستمتاع المواطن المنياوي باستقبال فصل الربيع.

وأعطي المحافظ خلال تواجده بالمعرض إشارة البدء لسباق الدراجات الذي ينظمه توجيه التربية الرياضية وانطلق من أمام ديوان عام المحافظة.

كما تفقد المحافظ معرضاً للفنون لعرض المواهب الفنية الإبداعية (لوحات فنية – عزف – خزف – إكسسوار- نحت – تصوير فوتوغرافي).

وأكد المحافظ إن الفنون بكافة أشكالها تضيف اللمسة الجمالية والفنية ،كما إنها تساهم في تهذيب النفس والشعور، موضحا أهمية المعرض في إبراز المواهب الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إبداعاتهم

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجوده وسط هؤلاء الشباب المتميزين والمبدعين الذين يعدون أمل ومستقبل مصر وسواعد تنميتها، لأن قوة الأمم تقاس بمدي تعلم أبناءها، مشيرًا إلى أن مصر كانت رائدة لجميع دول العالم في مجالات العلم والثقافة بفضل إرادة وقوة وعزيمة شعبها.