نادي المدينة المنورة لكرة السلة للفتيات بالأقصر يشارك بتصفيات بطولة الجمهورية‎

يشارك فريق نادي​ المدينة​ المنورة لكرة السلة فتيات تحت 16 سنة في تصفيات بطولة الجمهورية والتي تقام بمحافظة الشرقية في الفترة من 13 الي 17 مارس .

وقال كابتن الفريق محمود سني ان فريقه سيواجه فرق سبرتنج(الاسكندرية) والشمس(القاهرة) والمريخ(البورسعيدى) والحوار(الدقهلية ) الرواد(الشرقية) مشيرًا الي ان فريق كرة السلة فتيات تحت 16 سنة لنادى المدينة المنورة شارك فى العديد من البطولات لكرة السلة منها بطولة الجمهورية تحت 16 سنة.

وصعد الفريق الأول على مستوى الصعيد فى تصفيات الجمهورية وواجه العديد من الأندية الكبرى منها الأهلى والزمالك ونادى القاهرة الرياضى ويشارك بانتظام فى تصفيات الجمهورية لكرة السلة تحت قيادة المدرب محمود سنى والمدير الفنى الحسينى محمد السيد.