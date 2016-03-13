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تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يتبنى مسؤولية هجوم ساحل العاج

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تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يتبنى مسؤولية هجوم ساحل العاج تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يتبنى مسؤولية هجوم ساحل العاج

أرشيفية

تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤولية الهجوم الذي شهدته ساحل العاج على إحدى المنتجعات السياحية.

لقي 12 شخصًا مصرعهم بينهم أوربيين في هجوم شهده منتجع سياحي بساحل العاج.

قالت مصادر دبلوماسية إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الأحد في منتجع جراند بسام في ساحل العاج على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة التجارية أبيدجان.

ولم تعرف هوية المسلحين ولم يتضح إن كان لهم علاقة بأي جماعة متشددة.

يأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من مقتل العشرات في هجوم شنه مقاتلون إسلاميون على فندق ومقهى يرتاده أجانب في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة.

أ ش أ

 

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