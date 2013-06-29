مجهولون يشعلون النيران فى نقطة شرطة الطابية بالإسكندرية

قام العشرات منذ قليل بإشعال نقطة شرطة الطابية التابعة لقسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية وقاموا بإحراق المبنى وإحراق 4 سيارات ملاكى كان بحوزه النقطة من المضبوطات.

يذكر ان سبب الواقعة أن قام بضعة مجهولين فى إضرام النيران داخل سيارتين فى محطة بنزين بالإسكندرية بمنطقة الطابية – أبو قير وذلك على أثر قيام الشرطة بمطاردة ح م المعروف عنه ببيع البنزين فى السوق السوداء وأثناء المطاردة حدث تبادل لإطلاق النيران مما أسفر عن قتل المتهم، فقام على الفور أعوانه بالتوجه إلى محطة البنزين وإضرام النيرام بسيارتيين داخلها إنتقاماً لصاحبهم.

قام على الفور اللواء أمين عز الدين – مدير أمن الإسكندرية واللواء ناصر العبد – مدير مباحث الإسكندرية وقوات من البحرية لتأمين محطة البنزين، كما تم فرض كردون أمنى حول نقطة شرطة الطابية ورفع درجة الإستعداد القصوى أمام قسم شرطة ثان المنتزة.