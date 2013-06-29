أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مجهولون يشعلون النيران فى نقطة شرطة الطابية بالإسكندرية

  • 9
Google+ Print
مجهولون يشعلون النيران فى نقطة شرطة الطابية بالإسكندرية مجهولون يشعلون النيران فى نقطة شرطة الطابية بالإسكندرية

قام العشرات منذ قليل بإشعال نقطة شرطة الطابية التابعة لقسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية وقاموا بإحراق المبنى وإحراق 4 سيارات ملاكى كان بحوزه النقطة من المضبوطات.

يذكر ان سبب الواقعة أن قام بضعة مجهولين فى إضرام النيران داخل سيارتين فى محطة بنزين بالإسكندرية بمنطقة الطابية – أبو قير وذلك على أثر قيام الشرطة بمطاردة ح  م المعروف عنه ببيع البنزين فى السوق السوداء وأثناء المطاردة حدث تبادل لإطلاق النيران مما أسفر عن قتل المتهم، فقام على الفور أعوانه بالتوجه إلى محطة البنزين وإضرام النيرام بسيارتيين داخلها إنتقاماً لصاحبهم.

قام على الفور اللواء أمين عز الدين – مدير أمن الإسكندرية واللواء ناصر العبد – مدير مباحث الإسكندرية وقوات من البحرية لتأمين محطة البنزين، كما تم فرض كردون أمنى حول نقطة شرطة الطابية ورفع درجة الإستعداد القصوى أمام قسم شرطة ثان المنتزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا