الشرطة تنقذ الفنان مصطفى الخاني

بعد عام طويل من السفر والعمل قرر الفنان مصطفى الخاني أن يقضي أسبوع إجازة في مسقط رأسه مدينة حماة السورية، زار فيها الأهل والأقارب والأصدقاء وزار خيوله التي ربي معها منذ طفولته حيث مارس هواية ركوب الخيل التي يعشقها، و رزقت إحدى خيوله في هذه الزيارة بمولودة جديدة وهي مهرة من الخيل العربية الأصيلة ، والتقى بأصدقاء الطفولة والدراسة ، وقام بزيارة الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والتي تهتم بالأيتام والمحتاجين والمهجرين وذوي الاحتياجات الخاصة هذه الجمعية التي تقوم بمساعدة أكثر من 35 الف عائلة , واطلع على عمل الجمعية ومنشآتها وآلية عملها , وحاول تقديم ما يستطيع من مساعدات وتسهيلات تكمل عمل مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين الذين يعملون في الجمعية بكل حب وحماس.

لقي الخاني حفاوة كبيرة من الأهالي خلال زيارته لأسواق ومطاعم ومنتزهات المدينة التي قضى فيها فترة طفولته , ولكن المفاجأة كانت بعد وصول مصطفى الخاني الى منزله , حيث اجتمع أكثر من 300 شخص من المحبين عند منزله في منطقة الحاضر وبقوا عدة ساعات أمام المنزل منتظرين خروجه , ثم بدؤوا بالهتاف ( بدنا أبو ليلى بدنا أبو ليلى ) فخرج إليهم الخاني لتحيتهم وشكرهم والسؤال عن أحوالهم والتقط معهم الصور والفيديوهات, وتجمعت الناس حوله بأعداد كبيرة ولم يستطع الخروج إلا بمساعدة الشرطة , الأمر الذي حصل معه منذ سنوات في منطقة الصالحية في دمشق وفي أسواق أحد الدول الخليجية , وقال الخاني معلقا على ذلك " محبة الناس سعادة كبيرة ومسؤولية أكبر , ومهما حصلت على حفاوة و تكريمات في اميركا واوروبا وبعض الدول العربية , يبقى أهم تكريم هو الذي أحصل عليه في بلدي ومن أهل بلدي , وهذه المحبة والحفاوة هي الجائزة الأهم التي حصلت عليها في حياتي " , والزيارة الأهم بالنسبة لمصطفى خلال قدومه الى حماة هي زيارة قبر والديه , والذي يقول أن رضاهم عليه هو سر أي نجاح أو توفيق أو تميز حصل عليه في حياته وهو الذي يعطيه القوة للاستمرار والأمل دائما بغد أكثر جمالا .

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