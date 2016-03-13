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الجيش الجزائرى يدعو إلى مزيد من الحرص لمواجهة الاضطرابات الأمنية

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الجيش الجزائرى يدعو إلى مزيد من الحرص لمواجهة الاضطرابات الأمنية الجيش الجزائرى يدعو إلى مزيد من الحرص لمواجهة الاضطرابات الأمنية

دعا الجيش الجزائرى اليوم الأحد، إلى "مزيد من الحرص" فى مواجهة "اضطرابات غير مسبوقة" تشهدها المنطقة وخصوصا ليبيا وتونس المجاورتين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الفريق أحمد قايد صالح قوله أن "ما تعيشه منطقتنا فى الوقت الراهن من اضطرابات وتفاقمات أمنية غير مسبوقة تنذر بالتأكيد بعواقب وخيمة وتأثيرات غير محمودة على أمن واستقرار بلدان المنطقة".

واوضح فى زيارة للناحية العسكرية الرابعة بورقلة (600 كلم جنوب الجزائر) ان هذا الامر "يملى علينا فى الجيش الوطنى الشعبى التحلى بالمزيد من الحرص واليقظة حتى تبقى الجزائر عصية على أعدائها ومحمية ومصانة من كل مكروه".

وللجزائر، القوة العسكرية الاقليمية، حدود مشتركة مع ليبيا وتونس حيث يتحمل الجهاديون مسؤولية مقتل عشرات من رجال الشرطة والجنود بالاضافة الى سياح.

ويستغل تنظيم داعش الفوضى فى ليبيا لتوسيع نفوذه فيما شهدت تونس فى 2015 ثلاثة اعتداءات تبناها التنظيم المتطرف، اضافة الى هجمات جهادية غير مسبوقة فى السابع من مارس فى مدينة بن قردان المجاورة للحدود الليبية.

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مصر 365