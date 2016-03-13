الداخلية التونسية تؤكد تواصل عمليات التمشيط فى بن قردان

>تواصل الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية عمليات التمشيط فى مدينة بن قردان الحدودية, نافية وقوع اشتباكات جديدة مع أى عناصر إرهابية فى المنطقة.

وأكد بيان لوزارة الداخلية التونسية مساء اليوم الأحد أن الأنباء التى يتم تداولها فى بعض وسائل الإعلام عن وجود إطلاق نار مكثف فى بن قردان عارية عن الصحة، وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت فى وقت سابق مساء اليوم إلى تجدد الإشتباكات فى المدينة الحدودية.

وكانت مواجهات عسكرية قد اندلعت فى بن قردان فى أعقاب هجوم إرهابى على الثكنة العسكرية فجر الأثنين الماضي, ما أدى إلى مقتل ما يقرب من 50 إرهابيا.