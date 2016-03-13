ضبط 8 سائقين لتعاطيهم مخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم حملة مرورية بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بالحارة الخدمية دائرة مركز شرطة دمنهور أسفرت عن ضبط 8 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة.

شارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 18 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 8 منهم، حشيش وترامادول وماكس واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة على استمرار الحملات الأمنية بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، لفحص السائقين وأخذ عينات منهم لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه حفاظًا على أرواح المواطنين.