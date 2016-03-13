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بالصور.. قنصل تركيا بالإسكندرية يشارك فى احتفالية النشيد الوطنى

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بالصور.. قنصل تركيا بالإسكندرية يشارك فى احتفالية النشيد الوطنى بالصور.. قنصل تركيا بالإسكندرية يشارك فى احتفالية النشيد الوطنى
شارك سردار بالانتابه، قنصل عام تركيا بالإسكندرية، اليوم، فى احتفالية النشيد الوطنى التى نظمها المركز الثقافى "يونس إمرة" برئاسة مصطفى ايدوغدو، مدير المركز الثقافى.

كما حضر الندوة المقامة على هامش الاحتفالية للشاعر محمد عاكف حاضرها الدكتورة أمانى عدلى، عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، كما حضر الاحتفالية عدد من طلاب الجامعة.

قنصل تركيا بالإسكندرية يشارك فى احتفالية النشيد الوطنى (1)

قنصل تركيا بالإسكندرية يشارك فى احتفالية النشيد الوطنى (2)

قنصل تركيا بالإسكندرية يشارك فى احتفالية النشيد الوطنى (3)

قنصل تركيا بالإسكندرية يشارك فى احتفالية النشيد الوطنى (4)

قنصل تركيا بالإسكندرية يشارك فى احتفالية النشيد الوطنى (5)


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