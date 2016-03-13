رئيس نادي القضاة ينفى التمسك بـ«الزند».. ويؤكد: لا تصعيد ضد القرار

كتب: محمد سامي

قال المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي القضاة، إن البيان الذي صدر من أندية قضاة مصر والأقاليم، بخصوص التمسك بالمستشار أحمد الزند، كان سابقَا لقرار إقالته، مؤكدًا أن هذا البيان كان للتضامن معه بعد الضغوط الي تعرض لها عقب تصريحاته الأخيرة التي وصفها البعض بالمسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف فتحي، في تصريحات خاصة لوكالة ONA، أن صدور قرار الإقالة بحق الزند، من شأن السلطة التنفيذية فقط، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك أي تصعيد من نادي القضاة رفضًا للقرار.

وأكد المستشار عبد الله فتحي، أنه يأسف لهذا التعامل بهذا الشكل مع قامة قضائية كبيرة مثل الزند، مشيرًا إلى أن منصب وزير العدل لن يضيف إلى قامة كبيرة مثله.